Tpi.it - Elodie doppia Sarabi nel film Mufasa, l’attacco della doppiatrice: “Complimenti per questa ciofeca” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

neltriceLatrice Lilli Manzini si scaglia contro, che hato il personaggio di, la mamma di Simba, nelDisney, in uscita a Natale.Lilli Manzini da sempre sui social difende la categoria deitori e anchevolta non è stata da meno con unal vetriolo nei confronticantante.L’interprete, durante la conferenza stampa di presentazione del, ha dichiarato: “Spero di essere stata all’altezza. Questo è complesso perché non è il mio mestiere. Per fortuna avevo Fiamma (Izzo, una delletrici più importanti in Italia, ndr) al mio fianco che è stata paziente, siamo diventate anche grandi amiche”.Parole alle quali latrice Lilli Manzini ha replicato attraverso unpostato sul suo profilo TikTok.