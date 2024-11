Sport.quotidiano.net - Ciclismo. A Peccioli la festa delle società pisane

Il Comitato Provinciale di Pisa ha tenuto fede alla tradizione organizzando lapresso la sede dell’Incubatore a. L’ampio salone è stato affollato da atleti, dirigenti e sportivi, durante la premiazione con la consegna di decine di diplomi, ed altri premi. Una bella iniziativa che possiamo considerare anche l’arrivederci del presidente del Comitato Nicola Procino, persona affabile e appassionata, che ha guidato il Comitato pisano con i consiglieri Bani, Fagnani, Cocchiola e Rovina, e che da tempo per ragioni di lavoro ha annunciato di non essere ancora disponibile per altri 4 anni. Procino nel suo saluto ha ringraziato tutti per la collaborazione durante il quadriennio, chiudendo tra scroscianti applausi il suo intervento. Tra i presenti i consiglieri del Comitato Regionali Micheli e Cavaldonati.