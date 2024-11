Brusciano | nel cruscotto avevano una pistola pronta a sparare 2 persone arrestate

Leggi su Primacampania.it

– Notte di controlli serrati da parte dei carabinieri della stazione locale, impegnati in operazioni a largo raggio per il contrasto alla criminalità nelle aree popolari della provincia di Napoli.Durante un pattugliamento nelle strade che attraversano le palazzine comunali, alle 2 di notte, i militari hanno notato un’auto con due giovani a bordo. I fermati, entrambi 21enni già noti alle forze dell’ordine, sono stati sottoposti a un controllo approfondito.Inizialmente, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 4 grammi di hashish, ma ulteriori accertamenti sull’automobile hanno portato alla scoperta ben più inquietante: nascosta nelc’era unaa tamburo con matricola abrasa e colpo in canna,all’uso.L’arma, immediatamente sequestrata, sarà sottoposta a perizie balistiche per verificare se sia stata utilizzata in episodi di sangue o altri crimini.