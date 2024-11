Biccy.it - Sonia Bruganelli sta valutando il ritiro a Ballando con le Stelle: “Demotivata, mai una carezza”

nel corso dell’ultima puntata dicon leè finita (di nuovo) allo spareggio e questo l’ha molto abbattuta. Questa mattina, in diretta su Instagram, si è così sfogata:“Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata, questo significa che la leggerezza con cui entravo in sala prove (perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto) non c’è più. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi. Sono”.ha poi aggiunto:“Lo spareggio ci sarà sabato e immaginarmi un’altra settimana di fatica per affrontarlo è tosta. Sto cercando da voi la forza per poter dire ‘ci riprovo’ perché oggettivamente l’idea di ricominciare un po’ di preoccupazione me la mette.