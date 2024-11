Gaeta.it - Priverno ospita un importante incontro sul Piano Triennale per lo sviluppo del turismo nel Lazio

Oggi, il Comune didiventa il palcoscenico di un evento significativo per il futuro delnella Regione. Il meeting "Verso ilper lodelnella Regione" si svolgerà all'ex Infermeria dell'Abbazia di Fossanova dalle 11 alle 14. Questorappresenta un passo cruciale nel processo die implementazione delle strategie turistiche per il triennio 2025-2027.Dettagli del meeting sulL'evento vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama politico e amministrativo, tra cui l'assessore regionale al, Elena Palazzo, insieme al Direttore Generale Paolo Giuntarelli e al Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli. Saranno presenti anche i Sindaci dei Comuni pontini, un elemento fondamentale in quanto il coinvolgimento locale è essenziale per una pianificazione efficace delle politiche turistiche.