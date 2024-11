Puntomagazine.it - Nola: riconoscimento per il caffè letterario della Mondadori di Piazza Marconi

Leggi su Puntomagazine.it

Due anni di attività, di eventi, di presentazione di libri, di incontri con gli autori, di colazioni letterarie e di cultura in rete ed itinerante. Ildicompie due anni e per l’occasione il Centro Studi Alcide De Gaspari dipresieduto da Gianluca Meo e di cui è socio attivo Luigi Fusco gli conferisce una targa/. L’appuntamento è per le ore 19.00 di domani, martedì 19 novembre quando lo store diretto dalla giornalista Autilia Napolitano aprirà le porte per un brindisi in segno di gratitudine e riconoscenza.“Sono già due anni – spiega Autilia Napolitano – È un momento di gioia e di festa per tutti noi, reduci dal grande successo del contest “Io leggo perché” con ben 217 libri donati e una vetrina svuotata.