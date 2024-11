Calciomercato.it - “Nessuna squalifica”, ultim’ora Sinner: tifosi pazzi di gioia

Le dichiarazioni di questi minuti che fanno scoppiare ditutti i sostenitori di Jannik, sempre più numero uno della classifica mondiale E’ stato un weekend magico, per uno degli atleti italiani più forti di tutti i tempi. Per molti, ormai, inizia ad essere il migliore per distacco. Janniknon sa cosa significhi perdere e anche a Torino, per la prima volta nella storia di un atleta azzurro, è riuscito a far suo il trofeo. Le Nitto ATP Finals sono state conquistate senza mai perdere un singolo set, uno strapotere assoluto.Jannikfesteggia in campo (LaPresse) – Calciomercato.itAnche Fritz, che ha provato a tenergli testa, si è dovuto piegare alla forza assoluta di, che con un doppio 6-4 ha chiarito ancora una volta perché è lui il migliore al mondo in questo momento.