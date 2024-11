Tpi.it - Lecce, inala la “droga della risata” da un palloncino: ragazzo di 26 anni muore nel giorno del suo compleanno

Undi 26è morto ad Alessano, in provincia di, dopo averto da undel protossido di azoto, sostanza nota anche come “la”.La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri, domenica 17 novembre, durante i festeggiamenti per il 26esimodel giovane.Secondo quanto accertato il giovane era per strada insieme a suoi amici quando si è sentito male. Dopo averto il gas esilarante ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per ilnon c’è stato niente da fare.Sul corpovittima verrà effettuata l’autopsia per tentare di stabilire le esatte causemorte e se eventualmente la cosiddetta “” possa essersi innestata su altre patologie pre-esistenti.In un rapporto pubblicato nel 2022 dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze si legge che “la crescente popolarità del protossido di azoto può essere spiegata anche sulla basesua facile disponibilità, del prezzo basso, degli effetti di breve durata e dell’essere percepito da parte dei suoi consumatori come una sostanza relativamente sicura”.