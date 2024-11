Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Stuckler, la stellina dai gol pesanti: "Giana, vedrai: ne farò tanti altri»

Leggi su Sport.quotidiano.net

GORGONZOLA (Milano) Origini iraniane, natali danesi, presente nostrano. Unico comun denominatore, il gol. Tradotto, David. Tradotto, astro nascente 20enne. Il vice presidente dellaCesare Albè, in estate, confidava: "Se arriva,. Questo è forte per davvero". Del resto, in amichevole, aveva rifilato due gol proprio alla squadra di Gorgonzola, in maglia Cremonese. All’ombra del Torrazzo si parlava di un possibile inserimento in prima squadra, sotto il solleone. Poi una campagna acquisti da ritorno in Serie A ha portatosulla via del prestito.presente. E dunque presente alla. Con curriculum d’impatto: 18 gol in Danimarca con il Akademisk Boldklub 15 in Primavera 2 nella stagione del debutto a Cremona, addirittura 30 l’anno scorso. In Serie C è già a quota 5, l’ultimo sabato contro il Lecco: "Ma mi dà fastidio averne sbagliato un altro.