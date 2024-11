Liberoquotidiano.it - **G20: attacco russo a reti civili complica lavoro sherpa, sì Meloni ad Alleanza contro fame di Lula**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Rio de Janeiro, 17 nov. (Adnkronos) - In una Rio blindata ma dove è tornato a splendere il sole, la premier Giorgiainizia il suo G20 con un bilaterale con il 'padrone di casa' Luiz Inácio Lula da Silva, visto alla vigilia del vertice. I due parlano di un nuovo piano d'azione di partenariato strategico Italia-Brasile, forte di un interscambio che oggi supera i 40 miliardi di euro, e mettono sul tavolo i temi del G20 al via da domani, a partire dal sì della premier italiana -l'annuncio nelle prossime ore- al Global Alliance Against Hunger and Poverty, una delle 'bandiere' del summit brasiliano, battaglia con cui Lula vuole contrastare, e intestarsi, la lotta allae alla povertà nel mondo. Al ritorno dal bilaterale, la premier si concede una visita privata in città con la figlia Ginevra al seguito.