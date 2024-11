Oasport.it - Coppa Davis 2024, il tabellone dell’Italia a Malaga. Alcaraz e Nadal possibili solo in finale

Siamo inebriati dalla meravigliosa settimana che ha portato Jannik Sinner a vincere le ATP Finals di Torino, ma è già tempo di pensare all’ultimo appuntamento della stagione, ossia le finali di. Si comincerà domani al Palacio de Deportes José Maria Carpena con la sfida tra Spagna e Olanda, mentre l’Italia Campione del Mondo in carica esordirà giovedì alle 17.00 contro l’Argentina.Filippo Volandri ha deciso di convocare tre singolaristi come Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, dandosi quindi due opzioni per il secondo singolare, e il doppio collaudato formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduce dall’eliminazione alla fase a gironi delle ATP Finals. Una formazione estremamente competitiva, considerato che in squadra ci sono il numero 1 del mondo e la coppia numero 4 al mondo in doppio.