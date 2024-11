Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders conferma: stiamo parlando del rinnovo. I dettagli

Leggi su Dailymilan.it

Ilinfiamma in vista del: Tijanihato per il. Cosa è successo.è stato intervistato da gianlucadimarzio.com e ha commentato il suo momento tra Olanda e. Queste le sue parole: “Sono contento che l’Olanda si sia qualificata ai quarti di Nations League è un bel sentimento. Ora la Bosnia e poi l’attenzione si sposterà di nuovo sul: dobbiamo migliorare in campionato, sono fiducioso per la partita contro la Juve“.Per quanto riguarda gli obiettivi della stagione del, il calciatore ha le idee chiare: “In Champions League abbiamo il destino nelle nostre mani, il nostro obiettivo però è quello di finire tra le prime otto. L’unico modo per riuscirci è vincendo le partite. Serie A? Non penso sia troppo tardi per lo Scudetto.