Ilrestodelcarlino.it - Aria artica in arrivo in Emilia Romagna: neve dove e quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 19 novembre 2024 – Peggiora la condizione meteo indi questa settimana. Infatti oltre al freddo e allache dovrebbe cadere in bassa quota, ora anche il vento arriva a complicare le cose con un’allerta meteo arancione nella giornata di domani, martedì 19 novembre. Dalla metà della settimana, come spiega il meteorologo Ampro Roberto Nanni “una saccaturain discesa sul nostro Paese ci farà assaporare un po' di clima invernale, anche nella nostra regione”. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre “una discesa difarà scendere le temperature a tutte le quote con due diversi impulsi freddi”. Ma sembra essere quello di venerdì 22 novembre “l’impulso freddo” più incisivo, con possibili termiche e precipitazioni interessanti pera bassa quota”. Allerta arancione e gialla: eccoL’allerta arancione per vento è prevista nella province di Parma, Reggio, Reggio, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; l’allerta gialla, ancora per vento, è prevista anch’essa sempre nelle stesse province".