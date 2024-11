Liberoquotidiano.it - Palermo: precipita ascensore in palazzina di due piani, grave una donna, feriti anche 3 bambini

Roma, 17 nov.?- (Adnkronos) - Uncostruito artigianalmente in unadi dueto provocando il ferimento di unadi 32 anni, in maniera, edi 3e di un'altraanziana. La 32enne avrebbe riportato gravi ferite alle gambe, mentre l'anziana e iavrebbero riportato ferite non gravi. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato e secondo una prima ricostruzione dell'accaduto le corde dell'elevatore costruito in maniera artigianale da un fabbro, avrebbero ceduto con il peso delle cinque persone sulla pedana. L'sarebbe stato posto sotto sequestro.