Ordine d'arrivo slalom maschile Levi 2024: risultati e distacchi. Domina Noel, rimonta di Kristoffersen

Lospecialedi, in Finlandia, seconda gara della Coppa del Mondo-2025 di sci alpino, viene vinta dal transalpino Clement, in testa già al termine della prima manche, che amministra nella seconda ein 1’53?98.Grandedal 10° posto della prima run e piazza d’onore per il norvegese Henrik, staccato di 0?80, che precede l’elvetico Loic Meillard, terzo a 0?95. Resta ai piedi del podio il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, quarto a 1?05, mentre completa la top five l’elvetico Tanguy Nef, quinta a 1?36.Debacle azzurra sulla pista “Black” finlandese: nessun italiano si è qualificato per la seconda manche. Fuori dai trenta al termine della prima manche Stefano Gross, 31°, Tobias Kastlunger, 33°, e Tommaso Sala, 47°, mentre escono sia Alex Vinatzer che Tommaso Saccardi.