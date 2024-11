Iltempo.it - Oppositori di Putin in marcia a Berlino: "Criminale di guerra". Guida Navalnaya

L'Ucraina è stata presa di mira da uno dei più potenti attacchi aerei mai lanciati da Mosca e aalmeno 1000 persone hanno partecipato a unaorganizzata dall'opposizione russa eta da Yulia, vedova dell'oppositore Alexei Navalny, nonché da Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza. I partecipanti hanno criticato il presidente russo Vladimire la suain Ucraina. Laè iniziata vicino a Potsdamer Platz e, passando per la Porta di Brandeburgo e il Checkpoint Charlie, si è conclusa davanti all'ambasciata russa. In testa al corteo uno striscione che recitava "No. No War". I dimostranti, in massa, gridavano "Russia senza", intonavano altri cori in russo e tenevano in mano cartelli con una serie di messaggi su sfondo rosso, tra cui "" e "è un assassino", in tedesco.