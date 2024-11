Ilrestodelcarlino.it - Le Marche del nuoto fanno scintille in vasca. Oro alla Capretta, argento al nostro Ragaini

Grandidelai Campionati Italiani Assoluti incorta che si sono conclusi ieri pomeriggio nello Stadio deldi Riccione. La regione ha conquistato due medaglie, quella d’oro con Elena, nuotatrice di San Benedetto ed ex Pool, tesserata per l’Aniene, nei 100 farf, e quella d’con Alessandro, portacolori del Teame del gruppo Carabinieri, nei 200 farf. Elenas’è imposta con una gara strepitosa dopo il primo tempo della mattinata. La ventiduenne è andata a toccare le piastre con il primato personale in 56"53 che cancella il 57"52 siglato lo scorso 1 novembre a Roma, proiettandola dal sesto al terzo posto tra le performer italiane. Alle spalle di Elena, lontana tre decimi dal limite per i prossimi Mondiali di Budapest (56"2), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene) in 57"34 e Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) in 57"97.