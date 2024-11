Bergamonews.it - Farmaci più venduti, in Bergamasca spiccano quelli cardiologici e antidepressivi

Leggi su Bergamonews.it

In base al nuovo rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed), redatto dall’Aifa, l’agenzia del farmaco, nell’ultimo anno sono aumentati i consumi. Gli italiani utilizzano in media due medicine al giorno: il principale nemico comune resta la febbre con annessi dolori e così si spiegano i 405 milioni di euro spesi nel 2023 per il paracetamolo, quindi soprattutto tra Tachipirina ed Efferalgan.Per quanto riguarda la tipologia di farmaco più venduta su scala regionale, in Campania primeggia il Viagra, mentre in Sardegna si spende di più per i contraccettivi. In Liguria, invece, sul gradino più alto del podio ci sono gli ansiolitici, seguiti dagli.Nella provincia di Bergamo, sondando alcunee, al primo posto ci sono i(trascinati dalla cardioaspirina), poi gli antipertensivi, i gastrointestinali, gli antibiotici e Fans (antinfiammatori non steroidi, utilizzati per esempio contro il mal di testa, dolori alla schiena o fastidi articolari) e le benzodiazepine (una classe di psico), seguiti dagli anticoncezionali e daicontro la disfunzione erettile.