Ilrestodelcarlino.it - Bologna, il giorno dopo gli allagamenti: tornata l’acqua in tutti rubinetti

, 17 novembre 2024 – Si è risolta questa mattina l’emergenza in zona San Ruffillo, Colli e via Toscana,che, sabato pomeriggio, una tubatura idrica che attraversa i Giardini Margherita è scoppiata, allagando completamente parte del parco e la vicina via Cavallina e generando una serie di disagi a catena in diverse zone della città servite da quella porzione di acquedotto. I problemi erano legati in particolare a cali di pressione, tanto che, fino a questa mattina,nelle cantine dei palazzi scorreva, mentre non arrivava ai piani alti. Rottura condotta dell'acqua ai Giardini Margherita al confine con Via Cavallina Subitoil guasto, a seguito delle diverse segnalazioni arrivate dai cittadini e anche dai vigili del fuoco, subito intervenuti in via Cavallina, Hera ha inviato sul posto i suoi tecnici, che hanno lavorato per tutta la notte per risolvere il problema.