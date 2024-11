Anteprima24.it - Benevento-Avellino, Viviani: “Fondamentale non perdere, contento di fare gol importanti”

Tempo di lettura: 2 minutiCosì come era già successo nel derby contro la Casertana, anche contro l’ci ha pensato Mattiasubentrando dalla panchina a togliere le castagne dal fuoco alla Strega realizzando il 2-2 a un minuto dalla fine. Queste le sue dichiarazioni dopo la gara: POSITIVO – “Sonodi entrare e segnare, portando puntialla squadra. Non aver perso è un segnaleche ci consente di rimanere a +6. E’ un peccato, si poteva anche vincere, ma eranon perderla“. CONDIZIONE – “E’ stato difficile nonil ritiro e iniziare solo ad agosto. Ho sempre lavorato bene e sonodi essere rimasto. Le altre contendenti per il primo posto? Noi dobbiamo pensare solo a noi stesso. E’ chiaro che guardiamo i risultati, ma ci concentriamo solo su di noi”.