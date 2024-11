Lanazione.it - Un convegno per sensibilizzare gli studenti sulle drammatiche conseguenze delle guerre

Arezzo, 16 novembre 2024 – Unpergli. L’appuntamento, organizzato dalla sezione di Arezzo dell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, è fissato per le 9.30 di lunedì 2 dicembre nel SaloneCerimonie della Prefettura e rappresenterà un’occasione per approfondire e fare memoria con le giovani generazioni degli impatti della Seconda Guerra Mondiale sul territorio e sulla popolazione. “Dalla commemorazione dei caduti civili al pericolo degli ordigni bellici inesplosi” è il titolo di un incontro che è stato simbolicamente previsto nel giorno dell’ottantunesimo anniversario di due gravi bombardamenti sulla città di Arezzo avvenuti il 2 dicembre 1943 che si inserirono in una scia di sangue che lasciò in eredità 179 morti, 325 feriti e ingenti danni a palazzi pubblici e abitazioni del centro storico.