TS – Il saluto gelido della Juve e le risate di Pogba | spunta il commento

2024-11-16 10:20:39 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:È finita, si sapeva, ma ora è finita davvero. E le parole di Paullasciano uno strascico malinconico al divorzio. Perché, diciamolo, lantus ha tutte le ragioni per chiudere il rapporto con un giocatore che non garantisce di essere ancora un atleta di alto livello e il cui comportamento (gestione del problema al menisco e questione doping) ha messo in mostra una pericolosa inaffidabilità. Maè sincero quando dice di amare i tifosintus e, soprattutto, è pienamente ricambiato, così separarsi è struggente, soprattutto se nella testa frullano ancora le immagini del primo, un campione che poteva dominare sul calcio mondiale per tanti anni.Il destino gli ha giocato contro e lui gli ha comunque dato una mano con scelte folli, a partire dalle pessime compagnie che ne hanno pesantemente condizionato la carriera, fino a distruggerla.