Iltempo.it - Paura a Fiumicino, esplode una casa: donna estratta viva dalle macerie

Hanno scavato per circa un'ora per poi salvare e liberare una. È quanto accaduto oggi aa seguito di un'improvvisa esplosione avvenuta all'interno di unaal civico 26 di via delle Quattro Casette, all'altezza di via delle di Tragliatella a Torrimpietra. Un forte boato, sentito a chilometri di distanza, che ha mandato nel panico tutti i residenti della periferiache hanno mandato il tilt il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con diverse squadre di Cerveteri e Bracciano, oltre ai Crrc, una squadra di Civitavecchia e il Gos dalla Pisana. I vicini, infatti, avrebbero sentito le urla e lanciato l'allarme. Presenti anche i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione e pattuglie degli agenti di polizia locale.