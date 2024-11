Gaeta.it - Operazione sicurezza: carabinieri di Roma-Ostia intensificano i controlli nei centri commerciali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un’mirata a garantire maggiore, idella Compagnia dihanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Gli interventi si sono concentrati in zone ad alta affluenza, come i“Leonardo” e “Da Vinci”, e nell’area del piazzale della metro “Lido Centro”. L’obiettivo principale era prevenire reati e aumentare la percezione ditra i cittadini, affrontando anche il problema dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle illegalità diffuse.Interventi e arresti rilevantiL’ha visto il coinvolgimento delle Squadre d’Intervento Operativo dell’8 Reggimento Lazio. Ihanno tratto in arresto un 35enne di origine cilena, privo di fissa dimora e con precedenti penali, per furto all’interno di un esercizio commerciale.