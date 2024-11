Spazionapoli.it - Niente da fare per Lobotka: ecco com’è andato il suo ritorno da titolare

Stanislavè tornatoin campo un mese dopo, proprio con la sua Slovacchia:andata la sua prestazioneLa Slovacchia di mister Calzona è tornata in campo per un big match attesissimo sin dal sorteggio dei gironi di Nations League. Il confronto con la Svezia, però, non è andata come previsto.Le due formazioni, appollaiate in cima alla classifica del Gruppo 1 della Lega C con 10 punti ciascuno hanno dato vita ad una vera e propria finale. I padroni di casa sono passati subito in vantaggio con Gyokeres, in un momento di forma eccezionale ormai. Uno degli attaccanti più pericolosi d’Europa. Una minaccia costante. La Slovacchia però ha reagito e ha risposto con Hancko. Nella seconda frazione, Isak porta di nuovo gli svedesi in vantaggio. Nel finale saltano tutti gli schemi, ma gli scandinavi hanno la meglio e conquistano di fatto la promozione in Lega B di Nations League, con una giornata in anticipo.