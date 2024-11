Gaeta.it - La questura di Teramo promuove attività informative sulla sicurezza e le dipendenze patologiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In vista della “Giornata regionale sulle”, ladiha organizzato un’importante iniziativa informativa. Questo evento si propone di far conoscere ai cittadini lesvolte dalla Polizia di Stato, sottolineando il loro impegno per garantiree supporto alla comunità. Sabato 17 novembre, Piazza Martiri della Libertà diventerà il palcoscenico di un incontro che unisce intrattenimento e educazione, in un contesto sociale sempre più complesso.Dettagli dell’eventoL’evento inizierà alle ore 10:00, coinvolgendo diverse sezioni della Polizia di Stato, tra cui un’unità cinofila. Questo speciale team non soltanto intratterrà il pubblico, ma metterà in luce il ruolo cruciale dei cani nella lotta contro lee nella promozione della