Inchiesta ultras Beretta collabora con i giudici e la curva interista lo scarica con uno striscione | Infame

«La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità». È quanto si legge su unoesposto all’esterno dello stadio di San Siro, i cui autori sarebbero da rintracciare tra i tifosi del «secondo anello verde». Ovvero, quella frangia diche dopo gli arresti dell’Antimafia aveva parlato di «alba di una nuova era», prendendo le distanze dagli ex capi dellaNord. La scritta sarebbe rivolta a uno di loro, Andrea, essendo apparsa poco dopo la diffusione della notizia che l’ultrà – arrestato a inizio settembre per l’omicidio di Antonio Bellocco -, ha iniziato are con la giustizia. L’operazione dei tifosi è avvenuta nelle prime ore del 16 novembre. Un tentativo di intimidire l’exche, in seguito al suo «pentimento», sarebbe pronto a raccontare 30 anni di attività criminali avvenute all’ombra delle curve? Aiutando la magistratura, ulteriori dettagli sui traffici del tifo organizzatopotrebbero portare anche a nuovi arresti.