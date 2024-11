Bergamonews.it - Davide Petrosillo nuovo presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bergamo: “Esperienza e forze giovani”

L’Ordine deidiha rinnovato i vertici. Ildirettivo è ora guidato dache, con la lista Valore Professione, ha vinto le elezioni per il rinnovo delle cariche. La lista presentata per il prossimo quadriennio si compone di un mix bilanciato tra colleghi conpronte a portare un contributo innovativo alla categoria.Ildirettivo si è presentato con l’intento di dareslancio alle attività, portando avanti una visione che renda l’Ordine “la casa di tutti iBergamaschi”. L’obiettivo è di garantire un’organizzazione al passo con i tempi, che non solo adempia ai suoi compiti istituzionali, ma che sia anche attenta alle esigenze professionali e alla promozione delle nuove sfide della professione, anche in risposta agli emergenti bisogni di prossimità.