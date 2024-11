Liberoquotidiano.it - Vantage Australia celebra 15 anni di innovazione commerciale con un video rivoluzionario dedicato a questo anniversario

Leggi su Liberoquotidiano.it

SYDNEY, 15 novembre 2024 /PRNewswire/Perre 15di eccellenza, il leader dei broker multi-assetMarkets (o "") ha lanciato ildal titolo "The Ultimate Trading Machine*" (Il meglio delle macchine di trading), un omaggio a 15di, precisione e all'instancabile ricerca di potenziamento dei trader a livello globale. Ilriassume il percorso die riflette lo spirito audace e ambizioso del marchio."Nella ricerca dell'eccellenza, precisione e velocità sono tutto", afferma il. Da 15è all'avanguardia nell'e si evolve a ciclo continuo per rispondere alle esigenze dei trader.include il lancio di strumenti come l'app mobile proprietaria e l'integrazione con TradingView. Nell'ultima valutazione condotta da Investing.