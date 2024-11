Si è visto Clara sexy fuori programma sul palco | il vestito scivola giù e immagini subito virali

Leggi su Caffeinamagazine.it

Soccini continua a incantare il pubblico con il suo talento, bellezza e carisma. La giovane cantante e attrice, già amatissima per il ruolo nella serie Mare, sta vivendo un momento di ascesa straordinaria. Dopo il trionfo a Sanremo Giovani 2023 con il brano Boulevard, ha conquistato ildell’Ariston per Sanremo 2024 con Diamanti Grezzi.Il suo successo discografico è altrettanto notevole, con il disco di platino per Origami all’alba, tratto dalla colonna sonora di Mare, e il recente brano Nero Gotico, che ha dominato le classifiche autunnali, confermandola una delle giovani artiste più promettenti del panorama musicale italiano.Melissa Satta, “incidente hot” sullo sgabello. Appena sveglia si mostra così. Tutti stesiSoccini, incidente hot suldi Convivio 2024ha recentemente conquistato il pubblico al Gala Dinner di Convivio 2024, tenutosi a Milano.