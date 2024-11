Sci di fondo sprint test Muonio 2024 | Pellegrino terzo sesta Monsorno

Leggi su Sportface.it

posto per Federiconelladi, in Finlandia, che anticipa la nuova Coppa del Mondo in partenza tra due settimane. Nella gara maschile, il campione valdostano brilla nella tecnica classica e dopo aver chiuso al nono posto le qualificazioni, recupera nella gara finale fino a salire sul podio. Nel turno decisivo, però, il norvegese Erik Valnes non perdona e trionfa, alle sue spalle il padrone di casa Lauri Vuorinen. Buona la prova anche di Davide Graz, che termina in quinta posizione nella semifinale di, mentre Simone Daprà, Elia Barp e Francesco De Fabiani (purtroppo caduto) si sono fermati in batteria.In campo femminile c’è un ottimo sesto posto per Nicole. Nella finale a sei, Jasmi Joensuu ha battuto le due tedesche Laura Gimmler e Coletta Rydzek.