Ilrestodelcarlino.it - Marcello Veneziani al Festival Storie: "L’amore è necessario perché è un vincolo"

Il, che unisce in rete 12 piccoli borghi, giunge al suo 15esimo appuntamento, oggi alle 21,30 nella sala John Lennon di Grottazzolina, si terrà l’incontro ad ingresso libero con, filosofo e scrittore che presenterà il suo ultimo libro ‘. La forza che muove il mondo’. Un’opera profonda, capace di toccare le corde più intime e di indagare il sentimento delin tutte le sue sfumature, attraverso pagine in cui si intrecciano esperienze,e riflessioni, con intelletto d’amore. In un dialogo sincero e coinvolgente con il giornalista Raffaele Vitali,guiderà il pubblico a riflettere sulla dimensione delche va oltre il desiderio, fino a incontrare ciò che è essenziale. La serata sarà impreziosita da Luca Violini, una delle più importanti e note voci nel panorama del doppiaggio, che leggerà alcuni estratti.