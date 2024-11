Ilfattoquotidiano.it - Lavoro nero, caporalato, turni massacranti. Questa sera a Farwest (alle 21.25 su Rai3) l’inchiesta sul distretto tessile di Prato. L’anticipazione

Fingendosi una disoccupata in cerca di, una giovane asiatica si è infiltrata con la telecamera nascosta nelle fabbriche cinesi deldi. Quello che ne emerge è uno scenario al limite della schiavitù, fatto dilavorativi di 15 ore per una paga media di 30 euro al giorno. Gli operai sono pagati esclusivamente a cottimo, un euro o poco più per ogni pezzo prodotto, e vengono fatti dormire direttamente nelle fabbriche (in alcuni casi, addirittura con l’obbligo di corrispondere al padrone il prezzo del posto letto). Ovviamente non esistono contratti, e vengono arruolati senza problemi anche i migranti clandestini senza documenti.clip fa parte di una lunga inchiesta sul volto occulto dell’alta moda italiana, che spesso, nel tentativo di abbattere al massimo i costi della manodopera, subappalta parte della produzione propriofabbriche cinesi.