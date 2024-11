Gaeta.it - L’Aquila: l’assessore chiarisce la situazione delle mense scolastiche tra dati fuorvianti e qualità del servizio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito sulladeha preso piede dopo la pubblicazione di una classifica redatta da Foodinsider, che ha posizionato la città tra le ultime in Italia.per le Politiche educative e, Manuela Tursini, è intervenuta per chiarire che iutilizzati per formare questa graduatoria sono obsoleti e non rappresentativi della realtà attuale. La questione infiamma il dibattito locale, con genitori e cittadini preoccupati per il benessere alimentare degli studenti.La criticità deiobsoleti sullaManuela Tursini ha messo in evidenza che le informazioni impiegate da Foodinsider risalgono a oltre dieci anni fa, rendendo la valutazione inattendibile. La comunicazione inviata agli enti in merito al format per partecipare all’indagine è stata descritta dalcome confusa e di difficile comprensione.