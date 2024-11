Lapresse.it - Filippine, migliaia di sfollati per il tifone Usagi

Leggi su Lapresse.it

La violenza delha travolto le. Molti villaggi sono stati colpiti da inondazioni e blackout, causando l’evacuazione didi persone, mentre non è ancora chiaro se ci siano vittime e dispersi. La parte settentrionale dell’arcipelago è stata colpita da cinque enormi tempeste in meno di un mese. Nella provincia di Cagayan, nella punta più a nord della principale regione di Luzon, un importante ponte in cemento che collega due città è parzialmente crollato dopo che i tronchi trascinati dalle impetuose correnti del fiume si sono schiantati contro di esso.ha toccato terra nellenordorientali giovedì 14 novembre, appena due giorni dopo che l’ultimo, Toraji, ha lasciato l’arcipelago dopo aver scatenato inondazioni e costretto oltre 82.500 persone a fuggire dalle loro case nelle province settentrionali.