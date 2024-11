Quifinanza.it - Equal Pay Day, dal 15 novembre le donne lavorano “gratis”, i dati in Italia e in Europa

Il 15segna l’Pay Day dell’Unione Europea, una data simbolica che indica quanti giorni in più ledevono lavorare fino alla fine dell’anno per guadagnare quanto gli uomini hanno ricevuto nello stesso periodo. Oggi, infatti, leiniziano a lavorare “”, dato che, da questa data, non vengono più retribuite rispetto ai colleghi maschi. Secondo il World Economic Forum ci vorranno ancora oltre 130 anni per colmare il gender gap globale.Questo gap salariale di genere, noto come Gender Pay Gap, è purtroppo ancora ben marcato nei paesi del mondo,compresa: secondo l’ultimo rapporto Inps, gli uomini guadagnano il 28% in più rispetto alle.IinIn, il divario salariale di genere, che si estende anche al settore pensionistico, è significativo e penalizza leper tutta la durata della loro carriera.