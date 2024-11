Movieplayer.it - Cobra Kai 6, Parte 2, la recensione: servirebbe un colpo ad effetto per risollevare il finale

In attesa della terza ed ultima, la serie Netflix sembra aver perso il suo perfetto tono di voce e la sua natura dissacrante e ironica. Che cosa sta succedendo a Daniel San e Johnny Lawrence? Che cosa sta succedendo a Samantha e Robby, le punte di diamante del loro dojo, il Miyagi Do? Arrivati al momento clou sognato per anni, il torneo internazionale Sekai Taikai, i sensei e i loro allievi sembrano perdersi. E cosìKai, una delle serie più amate e seguite degli ultimi anni, arrivata ad un passo dal gran, sembra aver perso se stessa, quel tono unico che l'aveva fatta diventare una serie cult.Kai 6,2, arrivata su Netflix, con altri 5 episodi della stagione, in .