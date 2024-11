Aeroporto di Bologna | utili record e crescita del 333% nel 2024

Gaeta.it - Aeroporto di Bologna: utili record e crescita del 33,3% nel 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’dicontinua a sorprendere con risultati finanziari incoraggianti. Nei primi nove mesi del, il Guglielmo Marconi ha registrato ricavi consolidati per 118,7 milioni di euro, evidenziando un incremento del 13,4% rispetto all’anno precedente. Questo trend si riflette positivamente sul margine operativo lordo , che ha raggiunto 42,2 milioni di euro, mostrando unadel 23,9%. La performance dell’è supportata da un utile netto di 19,5 milioni di euro, un aumento significativo del 33,3% se comparato con il 2023.e prospettive futureNazareno Ventola, amministratore delegato dell’di, ha commentato i risultati positivi, sottolineando come lanon solo dimostri la ripresa del settore, ma evidenzi anche l’importanza strategica che riveste l’per la comunità locale e per l’economia nazionale.