Gaeta.it - Successo delle nuove produzioni televisive: ascolti e progetti in arrivo per il 2023

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’industria televisiva americana continua a riscuotere un grande, con serie che catturano l’attenzione di milioni di spettatori. Con l’diattese e capolavori già affermati, le piattaforme come ABC e HBO puntano a consolidare la loro leadership nel mercato. Scopriamo i dettagli degliimpressionanti e deiin fase di sviluppo, delineando un quadro ricco di opportunità e aspettative.strabilianti per Doctor Odyssey e 911Il debutto di “Doctor Odyssey” si è rivelato un trionfo per ABC, con un impressionante numero di 16.5 milioni di spettatori nei primi 35 giorni di programmazione. Questo risultato segna un incremento del 299% rispetto ai 4.13 milioni iniziali, evidenziando l’interesse crescente del pubblico per la serie.