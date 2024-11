Rivelato | Arsenal e Newcastle United stanno esplorando da mesi l’obiettivo di trasferimento di 35 milioni di euro

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:sono tra i club che hanno osservato e monitorato il centrocampista dell’Ajax Kenneth Taylor dall’inizio di questa stagione.Lo hanno riferito fonti vicine alla situazione Colto in fuorigioco che il 22enne ha suscitato molto interesse con le sue ottime prestazioni in questa stagione, con, Aston Villa e Napoli che tengono d’occhio il suo sviluppo.L’Ajax non è disposto a lasciare andare Taylor, ma Colto in fuorigioco capisce che una cifra di circa 35dipotrebbe essere sufficiente per convincerli a vendere l’Olanda alla nazionale.Taylor sembra certamente che potrebbe essere pronto a fare il passo avanti per giocare per un club più grande, e l’potrebbe essere una destinazione ideale per lui dato che i Gunners sembrano aver bisogno di più corpi in mezzo al parco.