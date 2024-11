Anteprima24.it - Palomonte, ennesimo furto nelle abitazioni: portati via oro e danaro contante

Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- Prosegue l’ondata di furtinel comune didove l’ultima ad essere stata presa di mira, poche ore fa, è stata una masseria situata in località Mazzocca, nella frazione di Sperlonga, nel comune di. L’abitazione con annesso negozio di vendita di prodotti agroalimentari, situata in una zona di campagna, è stata presa di mira da un gruppo di ladri che, approfittando dell’assenza dei proprietari, poco dopo le 19, si sono arrampicati vicino ad alcuni tubi di scolo dell’acqua, raggiungendo i balconi situati nel retro del primo piano e da lì, entrando nell’immobile. In pochi minuti, i ladri hanno portato via gioielli in oro ecustodito nella camera da letto. Ad accorgersi del, sono stati gli stessi proprietari al loro rientro in casa.