SPLENDIDA CORNICE CHIUDE | GEPPI CUCCIARI SI CONFERMA UNA MEDICINA PER IL CERVELLO

"SPLENDIDA CORNICE" e GEPPI CUCCIARI giovedì 10 aprile, in prima serata su Rai3, salutano il pubblico con l'ultima puntata stagionale di un talk show diventato "cult" tra cultura, ironia e satira.Ospiti del finale di stagione del programma saranno Mahmood, Cristina Donadio, Filippo Nigro, la giornalista Giovanna Botteri, Pino Strabioli, l'agente immobiliare Gianluca Torre e Chiara Galiazzo.In collegamento dal Regno Unito interverrà l'attrice Christine Tremarco, tra i volti della serie più popolare del momento, "Adolescence", il saggista e psicoanalista Vittorio Lingiardi, con il suo nuovo libro "Corpo Umano", gli scrittori Edoardo Camurri e Paolo Di Paolo, e l'attrice Federica Fracassi.Inoltre, alla postazione "lampada" ci sarà il game designer Spartaco Albertarelli. Spazio poi, alle performance dal vivo con la danza di Daniil Simkin nell'esibizione de "Les Bourgeois" e di Antonella Albano, prima ballerina del Teatro alla Scala, Massimo Garon e Guido Pistoni ne "La Strada".

