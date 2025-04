Nato Gb e Germania | intensifichiamo nostro sostegno a Ucraina

Ucraina, ci rifletta perché "tutti gli aiuti militari" di oggi "contribuiranno a garantire una pace duratura domani, perché le forze armate ucraine devono essere il loro più forte deterrente contro futuri attacchi russi". Lo ha detto il Segretario di Stato per la Difesa britannico John Healey nella 27esima Riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, nelle Osservazioni introduttive. Healey ha ribadito nuovamente che "non possiamo mettere a repentaglio la pace dimenticando la guerra. E quindi oggi, in questo gruppo di contatto per l'Ucraina, intensifichiamo il nostro sostegno all'Ucraina nella lotta, e il nostro compito di ministri della Difesa è quello di far arrivare aiuti militari urgenti ai combattenti ucraini. E a quelle nazioni che non prendono nuovi impegni oggi, vi esorto a riflettere di nuovo, a riflettere attentamente su cosa altro potete fare", ha detto.

