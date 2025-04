Diciassettenne arriva in ospedale con ferita al torace indagini in corso

arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata con una ferita da arma da taglio al torace. Sebbene la ferita non fosse grave, i soccorritori hanno subito allertato i Carabinieri.Il ragazzo ha dichiarato di essersi ferito accidentalmente cadendo in casa di parenti, ma la sua versione non ha convinto i Carabinieri, che hanno iniziato a indagare. Parlando con i familiari del giovane, è emerso che il ragazzo non si era fatto vivo dalla mattina, aumentando il mistero. Le circostanze del suo arrivo in ospedale sono ora al vaglio degli investigatori. L'articolo Diciassettenne arriva in ospedale con ferita al torace, indagini in corso proviene da Tarantini Time Quotidiano. Tarantinitime.it - Diciassettenne arriva in ospedale con ferita al torace, indagini in corso Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time QuotidianoUn vero e proprio giallo si è verificato a Taranto ieri sera, quando un ragazzo di 17 anni èto al pronto socdell’Santissima Annunziata con unada arma da taglio al. Sebbene lanon fosse grave, i soccorritori hanno subito allertato i Carabinieri.Il ragazzo ha dichiarato di essersi ferito accidentalmente cadendo in casa di parenti, ma la sua versione non ha convinto i Carabinieri, che hanno iniziato a indagare. Parlando con i familiari del giovane, è emerso che il ragazzo non si era fatto vivo dalla mattina, aumentando il mistero. Le circostanze del suo arrivo insono ora al vaglio degli investigatori. L'articoloinconalinproviene da Tarantini Time Quotidiano.

