Tiro a volo | azzurri in Perù per la seconda tappa di CdM

Ilsi sposta a Lima () per ladi Coppa del Mondo 2025. Al Club Las Palmas di Lima si affronteranno i tirato di Fossa Olimpica e Skeet. Dal 9 aprile l’Italia Team di skeet sta svolgendo gli allenamenti in vista delle gare di settimana prossima, agli ordini del Direttore Tecnico Luigi Lodde. Gli allenamenti ufficiali saranno lunedì 14 aprile, mentre la gara si svolgerà nei giorni del 15 e del 16 aprile, con 75 piattelli di qualificazione il primo giorno e 50 di qualificazione più finale il secondo.I convocatiTammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), quarto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e sesto a quelli di Tokyo 2020, Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD), d’oro nella Coppa del Mondo di Larnaca (CYP) nel 2023, e Niccolò Sodi (Aeronautica Militare) di Arezzo per la gara maschile e Martina Maruzzo (Esercito) di Nanto (VI), lo scorso anno tre volte d’argento nelle Coppe del Mondo di Rabat (MAR), Il Cairo (EGY) e Baku (AZE), Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma e Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI) per quella delle donne.