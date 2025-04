Friday for future a Milano flash mob davanti allo showroom di Tesla

Friday for future con diversi cortei che si sono sviluppati in tutta Italia. A Milano flash mob degli studenti davanti allo showroom di Tesla in Piazza Gae Aulenti. Una protesta per la giustizia climatica e sociale "in solidarietà con la resistenza palestinese, contro il riarmo, la guerra, la repressione e lo sfruttamento di corpi e territori”, fanno sapere i manifestanti. Liberoquotidiano.it - Friday for future, a Milano flash mob davanti allo showroom di Tesla Leggi su Liberoquotidiano.it Torna in piazza il popolo delforcon diversi cortei che si sono sviluppati in tutta Italia. Amob degli studentidiin Piazza Gae Aulenti. Una protesta per la giustizia climatica e sociale "in solidarietà con la resistenza palestinese, contro il riarmo, la guerra, la repressione e lo sfruttamento di corpi e territori”, fanno sapere i manifestanti.

Clima, sciopero globale di Fridays for Future: manifestazioni in tutta Italia. Sciopero globale per il clima! Il movimento Fridays for Future Italia torna in piazza in tutta Italia l’11 Aprile 2025. Fridays for Future: oggi in 20 città si scende in piazza per il clima. Nuovo corteo dei Fridays For Future per il clima a Torino: mezzi deviati e rischio traffico bloccato in centro. Sciopero 11 aprile 2025, Fridays for Future in piazza per il clima. Cgil, domani parteciperemo al Global climate strikes promosso dai Fridays For Future. Ne parlano su altre fonti

Friday for the future. Le manifestazioni per il clima a Roma, Milano e Torino: diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. (video.corriere.it)

"Costruiamo il futuro", da Roma a Torino i cortei 'Fridays for Future' - Al grido di "il futuro lo costruiamo insieme, adesso" è partito da piazza Vittorio Emanuele, a Roma, il corteo di Fridays for Future Italia, organizzato per lo sciopero globale per il clima, che si ... (ansa.it)

Fridays for Future: centinaia in piazza a Roma e Torino per lo sciopero globale per il clima - In diverse città italiane, il movimento Fridays for Future ha mobilitato migliaia di manifestanti per chiedere azioni urgenti contro la crisi climatica, criticando le attuali politiche governative e p ... (gaeta.it)