Bufera sul calcio | una dozzina di calciatori indagati per scommesse illegali

Scoppia un nuovo scandalo nel mondo del calcio italiano. Come riportato dal Corriere della Sera, una dozzina di calciatori di Serie A, tra cui alcuni nomi di assoluto rilievo, risulta indagata dalla Procura di Milano nell'ambito di un'inchiesta su un giro di scommesse illegali che riguarda il periodo compreso tra il 2021 e il 2023. Tutto nasce dall'analisi dei telefoni sequestrati mesi fa a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. I due centrocampisti, oggi rispettivamente alla Fiorentina e al Newcastle, sono stati tra i primi a finire sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti. Secondo quanto emerso, oltre ad aver scommesso su piattaforme non autorizzate, Fagioli e Tonali avrebbero anche ricoperto un ruolo attivo come "collettori di scommettitori", ricevendo bonus e riduzioni dei debiti in cambio del reclutamento di altri clienti.