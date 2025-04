Uomini e Donne anticipazioni 11 aprile | brutto colpo per Sabrina Giuseppe attaccato

anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 11 aprile rivelano che si partirà dal contenuto di una nuova registrazione. Al centro dell’attenzione ci sarà, per buona parte, Giuseppe, il quale sta conoscendo una nuova dama. Anche Sabrina Zago sarà chiamata in causa e la donna riceverà una brutta notizia. Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi: Giuseppe nel mirinoNella puntata di oggi di Uomini e Donne non mancheranno discussioni molto accese. Giuseppe sta frequentando una nuova dama di nome Rosanna. I due racconteranno di essere usciti insieme e di essersi trovati molto bene. Soprattutto il cavaliere ammetterà di essere molto preso dalla dama, al punto da arrivare a sentire una forte spinta interiore. I sentimenti del cavaliere, però, saranno messi in discussione dai presenti in studio. Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni 11 aprile: brutto colpo per Sabrina, Giuseppe attaccato Leggi su Tutto.tv Ledella puntata di oggi di, venerdì 11rivelano che si partirà dal contenuto di una nuova registrazione. Al centro dell’attenzione ci sarà, per buona parte,, il quale sta conoscendo una nuova dama. AncheZago sarà chiamata in causa e la donna riceverà una brutta notizia. Ledidella puntata di oggi:nel mirinoNella puntata di oggi dinon mancheranno discussioni molto accese.sta frequentando una nuova dama di nome Rosanna. I due racconteranno di essere usciti insieme e di essersi trovati molto bene. Soprattutto il cavaliere ammetterà di essere molto preso dalla dama, al punto da arrivare a sentire una forte spinta interiore. I sentimenti del cavaliere, però, saranno messi in discussione dai presenti in studio.

