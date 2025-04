Bergamonews.it - Poker su piattaforme illegali: indagati 12 calciatori di Serie A, ci sono Bellanova e Zaniolo

Tra i giocatori didalla Procura di Milano c’è anche l’esterno dell’Atalanta Raoul, all’epoca dei fatti all’Inter e al Torino.Come riporta il Corriere della Sera, tra dicembre 2021 e ottobre 2023 insieme ad una ventina diavrebbe partecipato sua giochi d’azzardo non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare a partite disu tavoli online all’interno dei quali era possibile per gli organizzatori creare “stanze chiuse” protette da password e decidere i partecipanti al gruppo di gioco.con la maglia del Torino La contestazione, non grave dal punto di vista penale, potrebbe rivelarsi più dannosa per i giocatori sul piano disciplinare, perché può attivare la giustizia sportiva attraverso la richiesta di trasmissione degli atti da parte della Procura della Federcalcio.