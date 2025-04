Lutto nella televisione italiana il triste annuncio su Valentina Del Re | aveva 44 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Terribilein tv, si è spenta a soli 44: la notizia arrivata poco fa. Famosa nel panorama musicale italiano e nota anche al pubblico televisivo per le sue numerose partecipazioni a programmi come Propaganda Live, dovesaputo conquistare tutti con la sua presenza luminosa e il suo talento. Dopo una lunga battaglia contro una malattia che l’duramente messa alla prova, la musicista è morta nelle scorse ore. I funerali si terranno domani a Roma, alle ore 11, presso il Tempio Egizio.>>“La big della tv da Maria”. Il sogno diventa realtà per il pubblico: mai nessuno di così clamoroso a Uomini e DonneLa notizia ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Valerio Vicari, con cuicondiviso l’esperienza della Roma 3 Orchestra nel periodo successivo al Covid, l’ha ricordata con parole piene di affetto: “Era solare, una persona d’oro,sempre un sorriso per tutti nonostante la malattia”.